Setúbal, Évora, Beja e Faro com aviso laranja devido à chuva

Estes avisos do IPMA estão em vigor a partir das 3h00 de quarta-feira até as 15h00 do mesmo dia, justificados por "precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes".



No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste.



Todos os restantes distritos portugueses estão em aviso amarelo, o menos grave dos três níveis, igualmente devido à chuva, na sua maioria entre as 6h00 e a meia-noite.



Nas regiões montanhosas e na costa sul do arquipélago da Madeira, a acompanhar a chuva, prevê-se vento forte, entre 9h00 e as 18h00 horas, cujas rajadas podem atingir os 100 quilómetros por hora.



O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.