Com a "Mostra de Tradições Marítimas", os alunos das escolas básicas do concelho foram aprender como se reparam as redes de pesca ou recupera uma embarcação.





No meio de muitas atividades e de grande diversão, ainda houve tempo para dar um passeio de bote ou mesmo agarrar nos remos, ou nas pagaias, e andar de canoa no Sado.A brincar aprende-se com os antigos pescadores a arte da pesca e as tradições marítimas das gentes de Setúbal.