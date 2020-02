Sexta às 9. Antigo presidente da Quercus acusado de favorecer empresas amigas

Sob a gestão de João Branco a Quercus terá favorecido empresas de amigos e sido conivente com o Governo em vários dossiers sensíveis como o aeroporto do Montijo e a limpeza do rio Tejo. A construção de um alojamento local em pleno parque natural do Tejo Internacional levantou mais uma polémica.