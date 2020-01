Sexta às 9. Denúncia de maus tratos a idosos em Valpaços

A denúncia, investigada pelo programa da RTP "Sexta às 9", está suportada num conjunto de diversos vídeos, que demonstram a forma como o casal, marido e mulher e ambos com mais de 90 anos de idade, foi tratado pelas equipas do lar.



A Misericórdia de Valpaços reconhece que houve abusos mas remete as responsabilidades para os funcionários e diz que já avançou com uma queixa-crime.