Sexta às 9. Estado também falhou no caso das gémeas da Amadora

O Sexta às 9 investigou o caso em profundidade e descobriu que as crianças só nunca foram à escola ate aos 11 anos de idade porque várias entidades do Estado falharam redondamente, a começar pela CPCJ da Amadora.



Todas as autoridades desistiram de um caso onde ficou escrito em vários documentos oficiais que mãe e as filhas estavam reféns dentro da própria casa, escravizadas pelo próprio pai.