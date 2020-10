Sexta às 9. Ex-embaixatriz de Portugal no Brasil acusa notária de burla

A antiga embaixatriz de Portugal no Brasil Filomena de Carvalho acusa uma notária de a ter burlado em dois milhões de euros. Em causa está um colégio para crianças com necessidades especiais criado em Lisboa em 2013.

A antiga embaixatriz foi a fundadora, mas ficou sem a instituição, após uma reunião que garante não ter acontecido e que deu origem a uma ata repleta de assinaturas alegadamente falsas.



Foi a pensar na neta quadriplégica, que em 2013, a antiga embaixatriz de Portugal no Brasil criou o Colégio Alegria, em Lisboa. Mas de alegria, o colégio só teve mesmo o nome.



A antiga embaixatriz perdeu o colégio, perdeu a esperança de dar a qualidade de vida que gostaria à neta e todos os apartamentos que tinha, ao ponto de hoje viver numa casa arrendada.



E tudo por que confiou numa notária que está à beira de ser expulsa da profissão.



Esta semana, a Ordem dos notários enviou a proposta de expulsão de Julia Silva para o Ministério da Justiça.



Só que os factos que moveram a Ordem nada têm a ver com este caso.



Aqui, a antiga embaixatriz terá ficado sem o colégio através de um esquema premeditado que envolveu a falsificação de documentos que deram todo o poder à notária e afastaram a criadora do colégio, para sempre.



Filomena de Carvalho tenta provar a sua verdade nos tribunais há quase seis anos.



Mas até hoje, só experimentou inércia, morosidade e vitórias da adversária, que a deixaram ainda mais desconfiada sobre o funcionamento da justiça em Portugal.