Sexta às 9. Família do bebé encontrado no lixo quer guarda da criança

A família da jovem sem-abrigo que colocou o filho recém-nascido num contentor do lixo abriu as portas e, numa entrevista exclusiva ao Sexta às 9, explicou tudo o que sabe, desde que Sara Furtado saiu de casa em Janeiro deste ano, até ter sido detida a 7 de novembro. Incrédula com o sucedido, a avó do bebé, de 41 anos, assegura que vai lutar pela guarda do neto.