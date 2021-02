Sexta às 9. João Loureiro confirma que estava a bordo do voo que transportou 578kg de cocaína

João Loureiro confirma que estava no avião que transportava 578 quilos de cocaína no Brasil. O ex-presidente do Boavista assume que foi tentar finalizar a compra da OMNI com empresários brasileiros. Garante que foram eles os responsáveis pelo aluguer do avião e que também ficaram com as chaves da aeronave durante dez dias.