Sexta às 9. João Loureiro não ia regressar no avião da droga a Portugal apenas com espanhol referenciado por tráfico

O Sexta às 9 teve acesso ao plano inicial da viagem do Falcon intercetado em Salvador da Baía com 578 quilos de cocaína dissimulados na fuselagem e o que estava previsto no regresso a Tires era uma viagem com cinco pessoas: João Loureiro, Mansur Heredia, o investidor que pagou o voo e dois mecânicos de aeronáutica.