Sexta às 9. Ministro do Ambiente foi avisado sobre alegadas ilegalidades na concessão do lítio em Montalegre

O antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, admite ter participado numa reunião no Ministério do Ambiente dois dias antes de o Governo ter concedido uma concessão para exploração definitiva de lítio em Montalegre a uma empresa criada na véspera do encontro. Nessa reunião, Nuno Cardoso revela que avisou o ministro Matos Fernandes das "ilegalidades" que iriam decorrer da atribuição desta concessão estratégica para o Estado.