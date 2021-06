Sexta às 9. PJ encontrou fortes indícios de violação e coação sexual contra guru Jorge Veiga e Castro

A Polícia Judiciária encontrou fortes indícios de violação pelo guru português do Yoga, Jorge Veiga e Castro. No relatório final de uma investigação movida por oito mulheres, a PJ admite que os relatos são consistentes com a prática de crimes de coação sexual e violação.