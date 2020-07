Sexta às 9. Suspeito da morte de Madeleine implicado noutro crime no Algarve

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann terá estado implicado noutro crime, igualmente arquivado, meio ano depois do mistério da Praia da Luz. Duas vítimas de um assalto na praia da Galé, em Albufeira, contaram ao Sexta às 9 que apresentaram queixa contra a então namorada de Christian Bruckner. Hoje, estas duas mulheres portuguesas têm a certeza que Bruckner era o assaltante e Nicole Fehlinger a cúmplice e mentora do roubo. Num esquema ardiloso alegadamente montado pelos dois foi roubada uma mala com cem mil euros.