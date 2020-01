Sexta às 9. Um elenco de dificuldades que impedem funcionamento dos lares

E este problema só vai aumentar. Em 2020, já somos o quinto país mais velho do mundo. Mas dentro de 10 anos seremos o terceiro, de acordo com as Nações Unidas.



Atualmente Portugal tem mais de dois milhões de pessoas idosas. E há mais lares ilegais do que legalizados.



Em 2050, o país terá o dobro de pessoas dementes. Cerca de quarenta e duas por cada mil habitantes, uma das piores previsões do mundo.



Mas não apenas nesta categoria. Também estamos na cauda da OCDE na falta de investimento público a este setor. Por contraponto aos países nórdicos, que investem 3 a 4% do PIB em cuidados continuados à terceira idade, Portugal investe meio por cento.



Por tudo isto, idosos, diretores de lares, assistentes sociais e investigadores confessam que os governantes portugueses têm preferido fingir que o drama não existe, atirando estas pessoas para trás de um muro onde ninguém se importa, porque ninguém os vê.