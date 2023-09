SIM espera grande adesão à greve regional do médicos

Jorge Roque da Cunha explicou, em entrevista à RTP, que considerando que os profissionais perderam cerca de 22 por cento de poder de compra "uma proposta de 3,1 por cento não é aceitável".



Com estas propostas, adiantou, o "Governo está a fazer com que os médicos não fiquem no Serviço Nacional de Saúde e com que as listas de espera aumentem, nomeadamente as cirurgias e as consultas".



Roque da Cunha admite que o SIM espera "um grande impacto em relação a esta greve", devido ao facto de o Governo "não investir no Serviço Nacional de Saúde, não ouvir aquilo que tem sido o grito de alerta das nossas greves que tentamos evitar (...), esperamos uma grande adesão".



"A grande adesão que houve nas greves anteriores foi, de facto, o sinal que tudo aquilo que é proclamado pelo ministro das Finanças e pelo ministro da Saúde (...) não tem qualquer cabimento", continuou.



Com esta greve regional, o SIM espera que o Governo faça "aquilo que proclama que é investir no Serviço Nacional de Saúde".