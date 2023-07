SIM garante que serviços mínimos estão assegurados

Hugo Cadavez, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), explicou à RTP os motivos desta paralisação de três dias e frisou que a nova proposta do Governo ainda não chegou às mãos do sindicato.



"Esta greve surge depois de um ano de negociações e depois de esgotado o prazo estabelecido no protocolo negocial assinado entre o Governo, o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos".



Hugo Cadavez não descarta outras paralisações se não forem apresentadas proposta concretas pelo Ministério da Saúde.



Em relação aos serviços mínimos, o sindicalista garantiu que as urgências, quimioterapia e radioterapia estão assegurados.