Sinais de solidão e de tristeza de Valentina nunca fizeram soar alarmes

A Presidente Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em risco não explica por que razão a CPCJ de Peniche arquivou o processo desta criança aberto no ano passado, na sequência de uma fuga num dos primeiros fins de semana que passou em casa do pai.



O Sexta às 9 reconstituiu a vida de Valentina desde que nasceu até ao dia em que foi assassinada.



Os documentos oficiais, a que tivemos acesso, comprovam que Sandro Bernardo sempre rejeitou a filha. Os contactos só começaram quando Valentina tinha oito anos.



E provam ainda que a mãe, Sónia Fonseca, contrariou o acordo de responsabilidades parentais ao entregar a criança um mês e uma semana aos cuidados do pai, carregado de antecedentes.



A CPCJ nunca percebeu nada de anormal, a escola também não, mas a polícia Judiciária desvendou este crime em apenas quatro dias.



Quatro dias que chegaram para desmontar uma farsa, mas não para salvar uma vida.