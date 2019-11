Sindicato considera que aumento das verbas para o Ensino Superior é "insuficiente"

O Governo promete aumentar em cada ano o orçamento das instituições de ensino superior em dois por cento até ao final da legislatura.

O sindicalista Gonçalo Velho faz contas e conclui que, a este ritmo, seriam precisas três legislaturas para chegar ao nível de há 13 anos.







O Sindicato do SNESUP não acredita que este aumento de verbas de dois por cento ao ano dê para desbloquear as carreiras dos professores e acabar com a precariedade dos investigadores.











Já este sábado, em Sintra, o ministro Manuel Heitor explicou que o reforço de verbas vai estar disponível já em 2020.









Para a FENPROF, este aumento é importante. Ainda assim, Mário Nogueira lembra que o reforço de dois por cento depende das necessidades de cada instituição.