Sindicato da PSP vai fazer plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa

"[Vamos] apontar para a Páscoa, como sendo um período que obriga a que o aeroporto dê mais respostas, e preparar-nos para termos algum impacto relativamente ao funcionamento dos serviços", disse Paulo Santos, durante uma concentração com cerca de 40 polícias à civil no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Além do plenário, a ASPP/PSP vai "convidar os profissionais" a, durante o período festivo, cumprirem "todos os tempos necessários para fiscalizar devidamente um cidadão".