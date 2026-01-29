Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Sindicato da PSP vai fazer plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa

Sindicato da PSP vai fazer plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai fazer um plenário de protesto no aeroporto de Lisboa na Páscoa, anunciou o presidente da organização, que espera que a ação tenha mais impacto do que a realizada hoje.

Lusa /
António Cotrim - Lusa

VER MAIS

"[Vamos] apontar para a Páscoa, como sendo um período que obriga a que o aeroporto dê mais respostas, e preparar-nos para termos algum impacto relativamente ao funcionamento dos serviços", disse Paulo Santos, durante uma concentração com cerca de 40 polícias à civil no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Além do plenário, a ASPP/PSP vai "convidar os profissionais" a, durante o período festivo, cumprirem "todos os tempos necessários para fiscalizar devidamente um cidadão".

Tópicos
PUB
PUB