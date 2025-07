Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins acusa MENZIES e TAP de violarem lei da greve

O sindicalista Carlos Araújo diz que tem provas de violações à lei da greve e à legislação laboral por parte destas duas entidades.Carlos Araújo explica que foi ainda apresentada uma queixa formal junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil.Essa queixa está relacionada com alegadas ilegalidades durante a greve do fim-de-semana.Para além da greve do passado fim-de-semana, este sindicato prevê voltar a parar nos quatro últimos fins-de-semana de agosto.