Sindicato de Inspetores do SEF recorre contra requisição civil

O objetivo é tentar manter a greve que está marcada para o próximo mês. O Governo tentou impedir a greve com a requisição civil, mas Renato Mendonça, o presidente do sindicato diz que a ação do executivo é ilegal.A greve foi convocada para os primeiros quinze dias de junho, portanto deveria iniciar-se já na próxima semana. Renato Mendonça acredita numa decisão rápida do Supremo Tribunal Administrativo.O Sindicato dos Inspetores do SEF marcou um ciclo de greves nos aeroportos para junho para protestar contra a intenção do governo de extinguir o SEF.