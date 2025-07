Sindicato de Magistrados do Ministério Público considera que concurso de magistrados viola princípio da igualdade

, que se reúne depois de amanhã, quarta-feira. Se a reclamação não for aceite, o sindicato avança com uma providência cautelar.Quanto a uma greve, Paulo Lona refere que a mesma não depende só da ministra.

O presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público explica que a ministra da Justiça até pode decidir pela abertura de um concurso especial para magistrados, mas, se o Conselho Superior do Ministério Público mantiver as regras do movimento anual dos magistrados, a greve de dois dias (9 e 10) mantém-se.





A Associação de Mulheres Juristas também contesta este concurso.



Rute Almeida também entende que estas novas regras podem violar a constituição.Também a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género considera que o novo concurso de magistrados do Ministério Público apresenta regras coercivas e juridicamente inaceitáveis.

Decidiu assim apresentar uma queixa à Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego.Estas novas regras foram aprovadas a 4 de junho por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, órgão presidido pelo procurador-geral da República, Amadeu Guerra.