Sindicato denuncia entraves à greve dos trabalhadores na saúde

"Estamos neste momento à frente do IPO, no Porto, a receber inúmeras reclamações das instituições hospitalares que não estão a permitir que os trabalhadores aderiram à greve", disse à agência Lusa a secretária-geral do sindicato (STTS), Matilde Pereira.

De acordo com a responsável sindical, está a ser difundida a informação de que a greve foi desconvocada.

"As administrações estão a passar a ideia de que a greve foi desconvocada. Quem desconvoca as greves são os sindicatos", declarou a dirigente.

A responsável sindical salientou que está a receber reclamações de vários locais, nomeadamente do Hospital de Santa Maria da Feira: "Temos várias situações em que está a haver entraves à nossa greve".

O sindicato está ainda a recolher dados sobre a adesão à paralisação, decretada para hoje, entre 00:00 e as 23:59.

O Sindicato dos Trabalhadores do Estado (STMO) tem também uma greve convocada para hoje, que inclui pessoal não docente.