Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil analisa proposta da TAP

RTP

O ministro das Infraestruturas manifesta-se convicto de que a greve dos tripulantes da TAP não vai avançar. João Galamba reuniu-se na manhã desta quinta-feira com a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. A estrutura prepara-se para votar em assembleia-geral a proposta da empresa.