Sindicato dos Enfermeiros vai queixar-se do Estado à Organização Internacional do Trabalho

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Azevedo, explica que nesta decisão de avançar com a queixa à OIT está o incumprimento dos horários de trabalho, o trabalho suplementar acima das 35 horas semanais, que não foi pago, bem como o não pagamento do regime de prevenção e disponibilidade permanente - previstos na legislação - uma vez que as horas de descanso, as folgas e o gozo de férias previstas não foram cumpridas.