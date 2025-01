Sindicato dos Funcionários Judiciais convoca protesto silencioso

Foto: Sara Piteira - RTP

António Marçal, do SFJ, promete uma manifestação silenciosa com os trabalhadores vestidos de negro.



O protesto terá a presença de todos os oficiais de justiça "que queiram participar, de forma silenciosa", envergando as habituais t-shirts pretas usadas nas manifestações.



Em cima da mesa está ainda a possibilidade de mais protestos no futuro, em conjunto com o outro sindicato do setor.