O Sindicato dos Jornalistas reage com surpresa às declarações de Hugo Carneiro.

O deputado do PSD afirmou, na CNN Portugal, que as autoridades têm instrumentos que permitem identificar os acessos a registos e a chamadas telefónicas.



Hugo Carneiro sugere assim que é possível saber quem ligou ao jornalista que publicitou a última declaração de interesses que o primeiro-ministro entregou à Entidade para a Transparência.



Na RTP3, o Presidente do Sindicato dos Jornalistas disse esperar que Hugo Carneiro tenha tido apenas "um lapso" de linguagem.