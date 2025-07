O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vai avançar com uma providência cautelar depois da greve nacional de dois dias.

Em causa está o indeferimento da reclamação apresentada junto do Conselho Superior do Ministério Público e da aprovação das regras do movimento Ordinário de Magistrados, que prevê lugares a ocupar pelos procuradores, a partir de setembro, em vários departamentos e tribunais em simultâneo



A adesão à greve rondou os 90%.



De acordo com o sindicato., algumas das comarcas mais afetadas foram as da Guarda, Viseu e Castelo Branco. Esta sexta-feira começa a greve regional em Lisboa.



Em causa está a falta de profissionais e como protesto ao concurso anual a que estão sujeitos.