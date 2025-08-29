Sindicato dos Magistrados do MP continua à espera de desfecho de uma providência cautelar
Foto: Sara Piteira - RTP
Foi publicado hoje em Diário da República o movimento anual de magistrados do Ministério Público, que motivou em julho uma greve de procuradores, com uma forte adesão. As novas colocações começam a 1 de setembro.
Ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, afirma que continua à espera do desfecho da providência cautelar que apresentou em meados de julho para que o movimento não avançasse.
Se não houver novidades sobre a providência cautelar, o movimento de magistrados começa na segunda-feira.
Paulo Lona afirma que este movimento de magistrados tem efeitos também na sociedade em diversas situações. O diploma hoje publicado em Diário da República inclui lugares que permitem aos magistrados trabalhar em vários departamentos e tribunais em simultâneo.