Sindicato dos Magistrados do MP continua à espera do desfecho da providência cautelar
Foto: Sara Piteira - RTP
Foi publicado hoje em Diário da República o movimento anual de magistrados do Ministério Público, que motivou em julho uma greve de procuradores, com uma forte adesão. As novas colocações começam a 1 de Setembro.
Ouvido pela jornalista da Antena 1 Sandra Henriques, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, afirma que continua à espera do desfecho da providência cautelar que apresentou em meados de julho para que o movimento não avançasse.
Se não houver novidades sobre a providência cautelar, o movimento de magistrados começa na segunda-feira.
Paulo Lona afirma que este movimento de magistrados tem efeitos também na sociedade em diversas situações. Este diploma hoje publicado em Diário da República inclui lugares que permitem aos magistrados trabalhar em vários departamentos e tribunais em simultâneo.