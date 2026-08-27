Sindicato dos Médicos alerta para falta crítica de anestesiologistas no São José

Vasco Laginha Rolo, dirigente deste sindicato, em declarações à RTP Antena 1, afirma que a escassez de médicos agravou-se nos últimos meses, levando à redução da atividade cirúrgica programada e colocando em risco o funcionamento regular das escalas de urgência.

O SMZS-FNAM, num comunicado enviado às redações acusa o Conselho de Administração da ULS São José de ter alterado a composição das equipas de Anestesiologia, reduzindo o número de profissionais para níveis considerados insuficientes e abaixo das recomendações da Ordem dos Médicos.





Situação afeta vários hospitais da unidade: no Hospital de São José, as equipas de urgência funcionam frequentemente com menos médicos do que o necessário; no Hospital de Santa Marta, a urgência conta apenas com um anestesiologista; e no Hospital D. Estefânia, a falta de recursos obrigou a reorganizar o atendimento às urgências cirúrgicas pediátricas.

Perante o que classifica como um cenário de "insustentabilidade", o sindicato manifesta oposição às decisões da administração e recomenda aos seus associados a apresentação da declaração de declinação de responsabilidade funcional, como forma de proteção face a eventuais consequências legais decorrentes das atuais condições de trabalho.





O Sindicato dos Médicos da Zona Sul defende ainda que só a criação de condições de trabalho mais atrativas permitirá fixar especialistas no Serviço Nacional de Saúde, garantindo a qualidade dos cuidados e a segurança dos utentes.