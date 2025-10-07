Sindicato dos Profissionais de Polícia marca protesto nacional para 16 de outubro

por Antena 1

Foto: António Antunes - RTP

O Sindicato dos Profissionais de Polícia convocou um protesto nacional para o dia 16 de outubro alegando que estão a ser deixados para trás nas negociações no próximo do Orçamento do Estado.

O SPP/PSP considera que a atual ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, não tem conseguido fazer valer os interesses da polícia no interior do Governo.

Por isso este sindicato convoca este protesto nacional, com concentração no Largo da Penha de França, em frente à direção nacional da PSP e desfile até ao Ministério da Administração Interna.

Recordo que já ontem o SINAPOL, outro sindicato do setor, tinha convocado 4 dias de protesto, entre 21 e 24 deste mês.
