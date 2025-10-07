Sindicato dos Profissionais de Polícia marca protesto nacional para 16 de outubro
Foto: António Antunes - RTP
O Sindicato dos Profissionais de Polícia convocou um protesto nacional para o dia 16 de outubro alegando que estão a ser deixados para trás nas negociações no próximo do Orçamento do Estado.
O SPP/PSP considera que a atual ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, não tem conseguido fazer valer os interesses da polícia no interior do Governo.
Recordo que já ontem o SINAPOL, outro sindicato do setor, tinha convocado 4 dias de protesto, entre 21 e 24 deste mês.