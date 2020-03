Sindicato exige requisição civil para reabrir unidades dos SAMS

Roque da Cunha explica que a atual situação "está a retirar o acompanhamento de excelente qualidade de cerca de 94 mil beneficiários".



"Num momento de crise, a atitude irresponsável deste sindicato faz com que o SIM peça a requisição civil", apelou.



O responsável apela ao Governo para que tome medidas que permitam aproveitar o contributo dos vários profissionais, que estão parados, e das instalações, que estão fechadas.



Roque da Cunha explica que as várias unidades dos SAMS ficaram paradas depois de nove médicos terem ficado infetados com o novo coronavírus - três dos quais nos cuidados intensivos - e outros 12 enfermeiros também infetados.



Destaca que há outros hospitais em situações semelhantes, mas que não podem parar nem faltar aos doentes. Apesar desta epidemia, as outras consultas e doenças continuam, salienta.



Roque da Cunha realça a importância de reabrir os SAMS não só para ajudar no combate à epidemia, mas também para continuar a acompanhar doentes com outros problemas ou patologias. Diz mesmo que houve doentes internados que foram "despejados" para o SNS.