Foto: Nuno Patrício - RTP

Em entrevista à agência Lusa, Roque da Cunha diz que quem vier a suceder a Manuel Pizarro, no próximo governo, para além da influência deve também revelar sensatez e sensibilidade para os problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde. E ter poder político junto do primeiro-ministro e do ministro das Finanças.



Jorge Roque da Cunha vai deixar a liderança do Sindicato Independente dos Médicos no congresso do sindicato, dia 23 deste mês, 12 anos depois de ter assumido o cargo.