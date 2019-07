Sindicato Médico exige a Governo meios na PJ e PGR para maximizar o combate à fraude

Lusa02 Jul, 2019, 13:30 | País

À margem do balanço do primeiro dia de greve de médicos, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, comentou desta forma o resultado de uma mega operação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que arrancou ao início da manhã em todo o território nacional.

Em declarações à agência Lusa, Roque da Cunha apelou a que não faltem meios às entidades competentes para um efetivo combate à fraude no SNS, rejeitando qualquer complacência com a corrupção.

Os primeiros resultados de uma operação de combate à fraude no SNS foram divulgados hoje de manhã pela Polícia Judiciária, no dia em que se iniciou uma greve de médicos, que se prolonga até quarta-feira às 24:00.

Com a paralisação, os médicos exigem que todos os portugueses tenham médico de família, lutam pela redução das listas de utentes dos médicos e por mais tempo de consultas, querem a diminuição do serviço em urgência das 18 para as 12 horas, entre várias outras reivindicações, que passam também por reclamar que possam optar pela dedicação exclusiva ao serviço público.