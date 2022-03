Sindicato pede afastamento de ordens religiosas de acesso à naturalização de sefarditas

O presidente do sindicato, Arménio Maximino, considera que deve ser apenas o Estado a ter a competência de comprovar a descendência de judeus sefarditas.

Ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, o presidente do Sindicato dos trabalhadores dos Registos e Notariado defende que esta alteração que propõe não tem a ver apenas com o caso de Roman Abramovic, mas também com outras situações que se podem colocar, como resultado da alteração à lei da nacionalidade.



O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado vai agora pedir uma reunião com o primeiro-ministro e com o presidente da República para abordar, entre outros assuntos, questões sobre os processos de obtenção da nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos estrangeiros.