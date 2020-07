Sindicato quer urgência na contratação de enfermeiros para Reguengos de Monsaraz

"É urgente" a contratação "de forma direta" de enfermeiros pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), afirmou Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP, em declarações à agência Lusa.

O dirigente sindical falava a propósito de uma reunião realizada, na segunda-feira, entre responsáveis da Direção Regional do Alentejo do SEP e elementos do conselho de administração da FMIVPS.

A reunião foi pedida pelo sindicato depois de, na semana passada, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, ter indicado que a FMIVPS estava a tentar contratar quatro enfermeiros e que ainda não o tinha conseguido.

O concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, depois de ter sido detetado, em 18 de junho, no lar da FMIVPS.

Segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico, divulgada hoje pelo município, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista 17 mortos, 84 casos ativos e 61 curados.

O dirigente do SEP fez um "balanço positivo" da reunião com os responsáveis da instituição, indicando que houve entendimento entre as partes sobre a necessidade de a fundação "contratar enfermeiros para os seus quadros de forma direta".

"Só assim se resolve o problema e para que a deslocação de enfermeiros" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para prestarem apoio aos utentes do lar de Reguengos de Monsaraz "possa cessar tão breve quanto possível", sublinhou.

Celso Silva adiantou que a FMIVPS ficou de enviar para o sindicato, nos próximos dias, "uma proposta formal" com as condições que oferece para a contratação de enfermeiros.

"Se for uma proposta positiva, será mais fácil a fundação conseguir contratar enfermeiros para os seus quadros, porque é uma necessidade objetiva e reconhecida pelo conselho de administração" da instituição, vincou.

Aludindo à reunião, o dirigente sindical referiu que a fundação de Reguengos de Monsaraz indicou que pretende "seguir como referência, em relação ao vencimento base, aquilo que é praticado no SNS".

"O vencimento base é sempre um fator que condiciona a decisão, mas sabemos que não é só isso", assinalou, salientando que "há outras condicionantes que a fundação eventualmente poderá também oferecer e que pode ser importante na decisão dos colegas".

"Tendo em conta a reunião, parece-nos que as coisas estão bem encaminhadas no sentido de a fundação apresentar uma proposta que seja adequada. Caso se confirme, divulgaremos pelos enfermeiros", acrescentou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.691 mortos associados à covid-19 em 48.771 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).