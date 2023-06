Sindicatos continuam a demarcar-se do protesto de professores com cartaz de Costa

O líder da Fenprof e da FNE demarcam-se da manifestação de uma dezena de professores durante o 10 de junho, empunhando um cartaz com uma imagem de um porco. Mário Nogueira ouviu as explicações do autor do cartaz à RTP e diz que o protesto "não foi um grito. Foi um berro", de mau gosto, grosseiro e populista, demarcando-se, de novo, das ações daquele grupo no 10 de junho. Pedro Barreiros, da FNE, repudia de igual forma o uso de uma imagem de forma "incorreta e indigna, que só prejudica a luta dos professores".