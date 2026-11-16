"É uma proposta muito baixa. No campo da valorização dos salários, apresenta-se em 2027 [...] uma transformação da tabela remuneratória por via da inclusão de uma parte do valor do suplemento de risco no vencimento-base, o que se traduz num aumento muito redutor de 20 e tal euros, com a garantia que depois em 2028 iríamos receber mais um índice remuneratório", disse à Lusa o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Paulo Santos acrescentou que o sindicato vai apresentar uma contraproposta numa nova reunião com a tutela na sexta-feira, sublinhando que a assinatura de um acordo dependerá da existência de um "incremento salarial muito mais interessante" do que o que foi apresentado pelo Governo no encontro de hoje no Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

"Temos de falar, já para 2027, de mais índices remuneratórios. Não sabemos ainda se vamos pedir dois, três, quatro, mas a verdade é que estamos disponíveis para assinar um acordo desde que haja uma valorização mais ambiciosa, para 2027 e também para 2028", frisou o dirigente sindical.

Já o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) disse à Lusa que saiu da reunião "totalmente dececionado" e lamentou que o Ministério da Administração Interna (MAI) tenha apresentado uma proposta que "não valoriza a carreira profissional do polícia".

Armando Ferreira manifestou-se contra a proposta de aumento dos suplementos, considerando que "desvaloriza determinados profissionais em detrimento de outros".

Além de criticar a proposta por não incluir um aumento salarial em 2027, uma vez que só contempla uma atualização em 2028 de mais um índice remuneratório no valor de 52 euros, o presidente do Sinapol salientou que "há uma manobra de diversão" por parte do Governo ao tentar incluir no salário base 104 euros do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança.

"Isto é claramente uma manobra de camuflagem, mas o salário continua a ser o mesmo", afirmou o sindicalista, acrescentando que o Sinapol vai apresentar uma contraproposta em relação aos suplementos, remunerações, progressões e carreiras.

Por sua vez, o presidente do Sindical Nacional dos Oficiais de Polícia (SNOP) tem uma opinião diferente da reunião, sustentando que a proposta dos suplementos "é razoável" e que apenas devem existir alterações de aumentos para os suplementos de turno, uma vez que visa compensar os polícias que estão na linha da frente, e o de residência.

Bruno Pereira disse também que o Governo propõe um aumento dos suplementos uma vez que o PS apresenta uma proposta semelhante no Orçamento do Estado para 2027.

Em relação às remunerações, o presidente do sindicato dos oficiais da polícia classificou "de maquilhagem" e "de aparência" a integração de uma parte do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança no salário base.

"Não concordo com isto", disse, frisando que também é "injusto não existirem aumentos" para os polícias em 2027, além do que está estipulado para a função pública.

Na próxima reunião, que se realiza na sexta-feira, o SNOP vai propor que seja feita em 2027 a atualização de um índice remuneratório, o que está previsto para 2028.

O Ministério da Administração Interna tem em curso um processo negocial com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR que inclui alterações aos estatutos profissionais, carreiras, sistema remuneratório e suplementos.

Após as reuniões técnicas no Ministério das Finanças, Luís Neves convocou as associações da GNR e os sindicatos da PSP para novas reuniões hoje, no Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

Também as associações das Guarda Nacional Republicana estão insatisfeitas com proposta do Governo para atualizar tabela remuneratória.