Os sindicatos não aceitam que no descongelamento das carreiras proposto no Orçamento do Estado para 2018 não estejam incluídos os anos de serviços dos docentes.



No final de uma reunião com a tutela, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, apelou à adesão à greve para pressionar o Governo socialista.