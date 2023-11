Sindicatos médicos e governo estiveram reunidos. "Não chegámos a acordo esta tarde"

Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, afirmou esta quinta-feira aos jornalistas que ainda não foi possível chegar a um acordo com o Governo. Haverá uma nova ronda negocial na próxima terça-feira, a última com o atual Governo, indicou o sindicalista.

Os sindicatos médicos e governo estiveram reunidos esta tarde numa nova ronda negocial saúde em que não foi ainda possível chegar a acordo com o executivo.



De acordo com Roque da Cunha, haverá uma nova reunião na próxima terça-feira à tarde.



"Esse facto é um sinal que ainda é possível e foi compreendida aquela que foi a proposta do Sindicato Independente dos Médicos de, no momento em que o Governo está praticamente a acabar o seu mandato, de fazer com que haja uma negociação intercalar que permitisse um aumento salarial à volta dos 15 por cento", acrescentou.



Acrescenta que "infelizmente o Governo não aceitou essa proposta", mas "ficou de a analisar". Roque da Cunha considera, contudo que já "houve uma evolução".



"Aquilo que o Governo hoje nos apresentou como aproximação ao que tem sido a nossa proposta de grelha salarial", afirmou aos jornalistas.



Da parte do Sindicato Independente dos Médicos, promete fazer todos os possíveis para chegar "a um acordo responsável". "Não queremos por gasolina no lume, alimentar o descontentamento mais que justificado por parte dos nossos colegas", acrescenta.



"O Governo ficou de refletir em relação à nossa contraproposta e na próxima terça-feira teremos aí, sim, a última das últimas reuniões", acrescentou.