Síndrome de Munchausen e hipocondria. Quais são as diferenças?

A síndrome de Munchausen é um distúrbio psiquiátrico com maior incidência nas mães com filhos pequenos. A esmagadora maioria das mulheres utiliza as crianças para chamar à atenção. Muitas vezes esta síndrome é confundida com hipocondria.