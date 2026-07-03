"Sinto-me maldisposta". Idosos afetados devido à onda de calor

"Sinto-me maldisposta". Idosos afetados devido à onda de calor

O calor em excesso preocupa as autoridades de saúde, sobretudo por causa das populações mais frágeis, como os idosos. Clotilde Costa vive sozinha em Miragaia, no Porto e é acompanhada por uma equipa de apoio domiciliário.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1

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Clotilde diz que com o calor fica muito cansada e maldisposta.

Uma equipa do centro social e paroquial da Vitória vai todos os dias a casa de Clotilde Costa, em Miragaia, no Porto. 

sta equipa acompanha diariamente pessoas mais velhas que precisam de apoio. O calor em excesso dificulta muitas vezes o dia a dia destas pessoas.

As principais recomendações da educadora social, Susana Feliciano, são arejar a casa, beber água e vestir roupas frescas e leves.

A repórter Sara Araújo de Almeida acompanhou uma das visitas a casa de Clotilde. 


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