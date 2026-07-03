"Sinto-me maldisposta". Idosos afetados devido à onda de calor

Clotilde diz que com o calor fica muito cansada e maldisposta.Uma equipa do centro social e paroquial da Vitória vai todos os dias a casa de Clotilde Costa, em Miragaia, no Porto.sta equipa acompanha diariamente pessoas mais velhas que precisam de apoio. O calor em excesso dificulta muitas vezes o dia a dia destas pessoas.As principais recomendações da educadora social, Susana Feliciano, são arejar a casa, beber água e vestir roupas frescas e leves.A repórter Sara Araújo de Almeida acompanhou uma das visitas a casa de Clotilde.