País
"Sinto-me maldisposta". Idosos afetados devido à onda de calor
O calor em excesso preocupa as autoridades de saúde, sobretudo por causa das populações mais frágeis, como os idosos. Clotilde Costa vive sozinha em Miragaia, no Porto e é acompanhada por uma equipa de apoio domiciliário.
Clotilde diz que com o calor fica muito cansada e maldisposta.
Uma equipa do centro social e paroquial da Vitória vai todos os dias a casa de Clotilde Costa, em Miragaia, no Porto.
sta equipa acompanha diariamente pessoas mais velhas que precisam de apoio. O calor em excesso dificulta muitas vezes o dia a dia destas pessoas.
As principais recomendações da educadora social, Susana Feliciano, são arejar a casa, beber água e vestir roupas frescas e leves.
A repórter Sara Araújo de Almeida acompanhou uma das visitas a casa de Clotilde.
Uma equipa do centro social e paroquial da Vitória vai todos os dias a casa de Clotilde Costa, em Miragaia, no Porto.
sta equipa acompanha diariamente pessoas mais velhas que precisam de apoio. O calor em excesso dificulta muitas vezes o dia a dia destas pessoas.
As principais recomendações da educadora social, Susana Feliciano, são arejar a casa, beber água e vestir roupas frescas e leves.
A repórter Sara Araújo de Almeida acompanhou uma das visitas a casa de Clotilde.