Sintra. Habitantes de Galamares queixam-se de falta de passeios e passadeiras

Antena 1

Quem vive em Galamares, uma localidade do concelho de Sintra, queixa-se da falta de passeios, de passadeiras e paragens de autocarros. A Estrada Nacional 247 passou a ter muito trânsito rodoviário, já que é a via principal que liga Sintra a Colares. Os mais idosos têm dificuldade em sair de casa e até já se registaram alguns atropelamentos. A autarquia de Sintra remete o assunto para a Infraestruturas de Portugal (IP), organismo responsável por esta EN.