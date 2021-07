Sintra sem Conservatória do Registo Comercial há mais de seis meses - Sindicatos

"O concelho é, a nível nacional, o segundo com maior índice populacional e esta é a única Conservatória de Registo Comercial de que dispõe", sublinhou, em comunicado, a organização constituída pela Associação Sindical dos Conservadores de Registo, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado e pelo Sindicato Nacional dos Registos.

De acordo com a estrutura sindical, em janeiro a conservatória sofreu uma inundação que levou ao "total encerramento e à colocação de todos os funcionários em teletrabalho".

Os utentes estão desde então sem a possibilidade de atendimento presencial e existem, em média, mais de 60 pedidos diários nesse sentido, segundo a mesma fonte.

"Os atendimentos que estavam agendados têm sido consecutivamente desmarcados e reagendados, sem que neste momento haja nenhuma previsibilidade do problema estar resolvido", lamentou a plataforma.

Em causa estão serviços como renovações do Cartão do Cidadão e de passaporte ou registos de automóveis.

Os trabalhadores dizem não ter qualquer justificação plausível para dar aos utentes, dos quais afirmam ouvir recorrentemente frases como "Tenham vergonha!" ou "Não tente explicar o inexplicável, nem justificar o injustificável".

A Plataforma disse ainda que os trabalhadores têm suportado custos com chamadas telefónicas e material que não lhes foi fornecido.

"Com este encerramento, sem fim à vista, os cidadãos do concelho têm recorrido igualmente a outras conservatórias, nomeadamente às Conservatórias do Registo Comercial de Cascais e da Amadora, sobrecarregando ainda mais os trabalhadores destes serviços, o que leva a que estes, bem como os colocados em Sintra, estejam à beira de um "burnout", lê-se no documento.

A organização considerou ainda inexplicável "o silêncio cúmplice e ensurdecedor da Câmara Municipal de Sintra", assim como do Instituto dos Registo e Notariado (IRN), perante a situação.