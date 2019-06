SIRESP. Acordo com Altice deverá estar concluído até 13 de junho

RTP07 Jun, 2019, 09:17 | País

Anunciado no Parlamento pelo primeiro-ministro, o negócio da compra do SIRESP pelo Estado está feito e só falta mesmo passar para o papel. "O acordo com a Altice está fechado, o acordo com a Motorola está genericamente concluído, havendo duas questões de pormenor que aguardam validação pela casa-mãe da Motorola poder assumir o compromisso", disse António Costa. "E estamos, por isso, neste momento na fase da formalização jurídica dos acordos que já foram obtidos, para que o Estado adquira a totalidade do capital da SIRESP SA."

A Altice Portugal veio entretanto confirmar o caminho positivo para o acordo anunciado pelo primeiro-minsitro, adiantando que "há acordo entre as partes sobre matérias substanciais" relativas ao SIRESP. A assinatura está no entanto dependente da conclusão de formalismos que devem estar concluídos até 13 de junho. O SIRESP é detido em 52,1% pela PT Móveis (Altice Portugal), 33% pela Parvalorem (Estado) e 14,9% pela Motorola Solutions

A novidade, agora, chegou depois de um questão levantada por Assunção Cristas no debate de ontem no Parlamento. "No dia 13 de maio respondeu-me que o SIRESP estava para ser resolvido por horas", começou por dizer a líder do CDS-PP. "Passaram-se 576 horas. Senhor primeiro-ministro, vinte e quatro dias, 576 horas. Temos, ou não temos resposta?"



"Foram mais horas do que era a expetativa que eu tinha", respondeu o primeiro-ministro. "Mas como a senhora deputada sabe, por experiência profissional e por experiência política, nem sempre o número de horas que julgamos suficiente se revelam suficientes."







Em 2017, em junho e em outubro, foram públicas as falhas do sistema de comunicações durante o combate aos grandes incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e na região centro do país.



Contactados pela RTP, tanto o Ministério das Finanças como a Altice recusaram avançar mais detalhes sobre o negócio. Fonte do operador privado confirma, apenas, que há "um acordo de princípio relativo aos pressupostos da aquisição das participações dos privados por parte do Estado".



À saída do Parlamento, as perguntas ao primeiro-ministro também ficaram todas sem resposta.





Parece certo que o Estado vai assumir a totalidade do SIRESP. Falta saber a que preço.