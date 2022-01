Sismo com epicentro na Galiza sentido em Melgaço e Monção sem causar danos

Um sismo de magnitude 2,8 com epicentro na Galiza foi sentido hoje em Melgaço e Monção, distrito de Viana do Castelo, sem causar danos pessoais ou materiais, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).