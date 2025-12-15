Sismo de 3,5 na escala de Richter sentido no concelho de Évora
Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora e foi registado à 09:39.
O abalo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora".
Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central adiantou à Lusa haver "relatos de vários populares que reportaram aos bombeiros e outros serviços terem sentido o sismo, mas até ao momento não há registo de danos estruturais".
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
A intensidade máxima IV (moderado) e V (forte) da escala de Mercalli modificada significa que a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos, os carros estacionados balançam, janelas e portas tremem e é sentido fora de casa.