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Sismo de 4,2 em Espanha sentido no norte de Portugal
Um sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter foi registado ao início da noite desta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O abalo com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha, foi registado às 21h34 (hora portuguesa), de acordo com o IPMA.
A cidade de Bragança foi um dos locais onde o abalo foi sentido.
De acordo com relatos nas redes sociais, o abalo foi também sentido em Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira e Melgaço.
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