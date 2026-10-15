Sismo de 4,2 em Espanha sentido no norte de Portugal

Sismo de 4,2 em Espanha sentido no norte de Portugal

Um sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter foi registado ao início da noite desta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Leandro Silva - Unsplash

VER MAIS
O abalo com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha, foi registado às 21h34 (hora portuguesa), de acordo com o IPMA.

A cidade de Bragança foi um dos locais onde o abalo foi sentido.


De acordo com relatos nas redes sociais, o abalo foi também sentido em Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira e Melgaço.


Tópicos
PUB
PUB