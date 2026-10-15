Sismo de 4,2 em Espanha sentido no norte de Portugal

O abalo com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha, foi registado às 21h34 (hora portuguesa), de acordo com o IPMA.





A cidade de Bragança foi um dos locais onde o abalo foi sentido.









De acordo com relatos nas redes sociais, o abalo foi também sentido em Paredes de Coura, Valença, Vila Nova de Cerveira e Melgaço.







