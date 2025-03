Sismo de 4.4 na escala de Richter sentido no Algarve

Um abalo sísmico registado às 5h18 desta segunda-feira foi sentido com mais intensidade nos concelhos de Albufeira e Faro e menor intensidade em Loulé, sem notícia de danos pessoais ou materiais. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que o sismo teve epicentro no mar, a cerca de 75 quilómetros a sul de Faro.