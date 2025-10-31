Sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 10:30 locais (11:30 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a Este de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Raminho e Serreta (concelho de Angra do Heroísmo)", é referido.

Segundo o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados pela sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.